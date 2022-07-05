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    Режим ограничения полётов в южные города продлили

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    Росавиация 5 июля продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России. Теперь он действует до 12 июля.

    Ограничение распространяется на следующие города:

    • Анапа,
    • Белгород,
    • Брянск,
    • Воронеж,
    • Геленджик,
    • Краснодар,
    • Курск,
    • Липецк,
    • Ростов-на-Дону,
    • Симферополь,
    • Элиста.

    Вместо них предлагается пользоваться аэропортами Москвы, Сочи, Минвод, Ставрополя, Волгограда.

    Режим первый раз ввели 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, и с тех пор постоянно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

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