Режим ограничения полётов в южные города продлили

Росавиация 5 июля продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России. Теперь он действует до 12 июля.
Ограничение распространяется на следующие города:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.
Вместо них предлагается пользоваться аэропортами Москвы, Сочи, Минвод, Ставрополя, Волгограда.
Режим первый раз ввели 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, и с тех пор постоянно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.