Жительницу Ломоносова задержали по подозрению в том, что она несколькими ударами сломала сыну ребра

Пенсионерку задержали по подозрению в том, что она забила сына до смерти в Ломоносове.



Тело 49-летнего мужчины нашли в квартире на улице Костылева в Ломоносове около 5 утра 2 июля, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Полицию вызвала его 70-летняя мать, которая сообщила, что сын умер.



В морге установили, что мужчина умер после того, как его избили и переломали ему ребра.



Накануне сотрудники уголовного розыска Петродворцового района задержали пенсионерку по подозрению в умышленном нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть. По предварительной информации, мать после совместного распития алкогольных напитков избила сына.

