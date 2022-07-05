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    Жительницу Ломоносова задержали по подозрению в том, что она несколькими ударами сломала сыну ребра

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    Пенсионерку задержали по подозрению в том, что она забила сына до смерти в Ломоносове.

    Тело 49-летнего мужчины нашли в квартире на улице Костылева в Ломоносове около 5 утра 2 июля, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Полицию вызвала его 70-летняя мать, которая сообщила, что сын умер.

    В морге установили, что мужчина умер после того, как его избили и переломали ему ребра.

    Накануне сотрудники уголовного розыска Петродворцового района задержали пенсионерку по подозрению в умышленном нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть. По предварительной информации, мать после совместного распития алкогольных напитков избила сына.

    Возбуждено уголовное дело. Пожилую женщину поместили в изолятор временного содержания.

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