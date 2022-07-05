На севере Петербурга подожгли продуктовый павильон

Полиция Выборгского района ищет мужчину, который поджёг павильон с продуктами в Парголово.
Пожар в магазине, расположенном в доме 23, корпус 1, по улице Михаила Дудина, начался накануне в половине пятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля. По предварительной информации, к зданию подошел неизвестный, разбил стекло, бросил что-то внутрь, после чего начался пожар. Поджигатель скрылся, но попал на видео.
Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание, никто не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.