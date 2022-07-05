Годовалая девочка выпала из окна в Понтонном, пока её мать кормила новорожденного

Врачи детской больницы № 5 спасают годовалую девочку, которая получила тяжелые травмы при падении с четвертого этажа в Колпинском районе Петербурга.
Мужчина позвонил накануне около половины четвертого дня в 112, когда увидел на газоне у дома 19 по улице Южной маленькую девочку, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля. Ребенок выпал из окна четвертого этажа.
Скорая увезла годовалую девочку в тяжелом состоянии в больницу.
Как выяснили сотрудники полиции, малышка была в квартире с 23-летней матерью. Пока женщина кормила младенца, девочка забралась на подоконник на кухне и выпала из окна.
Проводится проверка.