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    Годовалая девочка выпала из окна в Понтонном, пока её мать кормила новорожденного

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    Врачи детской больницы № 5 спасают годовалую девочку, которая получила тяжелые травмы при падении с четвертого этажа в Колпинском районе Петербурга.

    Мужчина позвонил накануне около половины четвертого дня в 112, когда увидел на газоне у дома 19 по улице Южной маленькую девочку, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля. Ребенок выпал из окна четвертого этажа.

    Скорая увезла годовалую девочку в тяжелом состоянии в больницу.

    Как выяснили сотрудники полиции, малышка была в квартире с 23-летней матерью. Пока женщина кормила младенца, девочка забралась на подоконник на кухне и выпала из окна.

    Проводится проверка.

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