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    «У Эйфеля был бы обморок». Во Франции опасаются за состояние проржавевшей «Железной дамы» Парижа

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    Эйфелева башня изъедена ржавчиной и нуждается в ремонте. Опасениями за символ Парижа делится местный журнал Marianne, 4 июля на публикацию обратила внимание британская The Guardian.

    Журнал ссылается на оказавшиеся в его распоряжении отчеты, в которых говорится, что башня находится в плачевном состоянии с 2010 года. Несколько специалистов заявили, что её необходимо полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, в то время, как к Олимпийским Играм в Париже в 2024 году проводится только косметическое восстановление.

    В рамках подготовки достопримечательность перекрашивают в 20-й раз, стоимость работ составляет 60 миллионов евро. Эксперты настаивают, что новый слой краски поверх старой только усугубит коррозию.

    «Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, он бы упал в обморок», — сокрушается собеседник издания.

    По мнению одного из экспертов, на которого ссылается Marianne новый «косметический» ремонт не справится с ржавчиной и в лучшем случае будет бесполезен, в худшем — усугубит состояние.

    Впрочем, у архитектора Бертрана Лемуана более оптимистичный прогноз. Его цитировали на сайте Эйфелевой башни в 2019 году: «Если её перекрасить, то простоит вечно».

    Эйфелеву башню построили в 1889 году, в 2022-м она «подросла» до 330 метров.

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