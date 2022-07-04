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    Операторов связи хотят заставить платить за (не)удаление запрещенной информации

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    5 комментариев

    Неисполненное оператором связи предписание Роскомнадзора может стать причиной крупного штрафа. Речь идет об ограничении или восстановлении доступа к информации. Об этом сообщает РИА Новости.

    По данным издания, соответствующие поправки готовятся к закону «о приземлении», а изменения могут быть внесены в статью 13.34 Кодекса об административных правонарушениях.

    Если документ будет принят, то неисполнение оператором связи запретов или, напротив, восстановления доступа к информации будет караться штрафом в 30–250 тысяч рублей для должностных лиц. Для юридических — от 500 тысяч до 4 миллионов.

    В данный момент первичное нарушение карается максимум в 30 000 рублей для должностных лиц и 500 — для юридических.

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    Комментарии 5

    Денеб05 Июл 2022 в 01:00
    Правда у них является запрещённой информацией.....
    +0-0
    Chanedraw05 Июл 2022 в 00:19
    Лучше бы сняли бы запреты на мощность сигнала Wifi и покрыли бы города wifi сеткой. Разработали бы самые мощные в мире вай фай роутеры. В современных телефонах есть вай фай колинг. Получается бесшовный роуминг с сотовых сетей на вай фай точку. Голосовой трафик ещё можно развивать, например всевозможные справки и автоматическая запись на прием на основе голоса Алисы. Странно, что вносят штрафы, ведь все проверки у бизнеса хотели упростить. Штрафы можно внедрять только тем операторам, которые не развиваются и взвинчивают цены. При этом, если есть конкуренты. Например, интернет для юрлиц в 10 раз дороже чем для физлиц. Супер мощная городская сеть вай фай должна решить этот вопрос. Также нужно развить сервисы, которые будут менять вай фай модули в ноутбуках на более новые и скоростные. Сразу на вай фай 6.
    +0-0
    hal900005 Июл 2022 в 00:18
    Наивные люди сидят в Роскомнадзоре..они полагают что то о чем не сказали не существует...)
    +0-0
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