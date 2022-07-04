Операторов связи хотят заставить платить за (не)удаление запрещенной информации

Неисполненное оператором связи предписание Роскомнадзора может стать причиной крупного штрафа. Речь идет об ограничении или восстановлении доступа к информации. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным издания, соответствующие поправки готовятся к закону «о приземлении», а изменения могут быть внесены в статью 13.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Если документ будет принят, то неисполнение оператором связи запретов или, напротив, восстановления доступа к информации будет караться штрафом в 30–250 тысяч рублей для должностных лиц. Для юридических — от 500 тысяч до 4 миллионов.