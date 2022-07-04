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    Женщина пострадала в «кухонном» пожаре на Северном проспекте

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    Помощь пятнадцати пожарных и бригады скорой потребовалась в высотке в Выборгском районе Петербурга, где вечером 4 июля вместо ужина тушили небольшую кухню.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Северном проспекте, 10/2, поступил на пульт дежурного немногим позже 18:30. Судя по картам, по этому адресу находится 16-этажный жилой дом.

    Помощь спасателей требовалась в двухкомнатной квартире. Огонь вспыхнул на кухне площадью шесть квадратных метров. К семи часам вечера его ликвидировали силами трёх расчётов. Обгорела треть помещения, пострадала хозяйка.

    «Пострадавшая в результате пожара женщина госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

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