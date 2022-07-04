Женщина пострадала в «кухонном» пожаре на Северном проспекте

Помощь пятнадцати пожарных и бригады скорой потребовалась в высотке в Выборгском районе Петербурга, где вечером 4 июля вместо ужина тушили небольшую кухню.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Северном проспекте, 10/2, поступил на пульт дежурного немногим позже 18:30. Судя по картам, по этому адресу находится 16-этажный жилой дом.



Помощь спасателей требовалась в двухкомнатной квартире. Огонь вспыхнул на кухне площадью шесть квадратных метров. К семи часам вечера его ликвидировали силами трёх расчётов. Обгорела треть помещения, пострадала хозяйка.

