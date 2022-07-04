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    Трамваи встали в пробку перед Володарским мостом. Причина — нештатная ситуация

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    Неполадки с контактной сетью в Невском районе Петербурга затягивают поездку на электротранспорте вечером 4 июля.

    «Стоят трамваи от Императорского фарфорового завода. Причины не объясняют», — сообщил «Фонтанке» читатель 4 июля в семь часов вечера.

    По его словам, движение парализовано по проспекту Обуховской Обороны в сторону Володарского моста. «Трамваев шесть уже скопилось», — рассказывает он.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» объяснили, что произошла нештатная ситуация: на Народной улице у Дальневосточного проспекта повреждена контактная сеть.

    Новость обновлена в 20:23.

    Как уточнил читатель, в восемь часов вечера трамваи поехали. На 27-м маршруте ему пришлось ждать около часа.

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