Трамваи встали в пробку перед Володарским мостом. Причина — нештатная ситуация

Неполадки с контактной сетью в Невском районе Петербурга затягивают поездку на электротранспорте вечером 4 июля.



«Стоят трамваи от Императорского фарфорового завода. Причины не объясняют», — сообщил «Фонтанке» читатель 4 июля в семь часов вечера.



По его словам, движение парализовано по проспекту Обуховской Обороны в сторону Володарского моста. «Трамваев шесть уже скопилось», — рассказывает он.



В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» объяснили, что произошла нештатная ситуация: на Народной улице у Дальневосточного проспекта повреждена контактная сеть.

