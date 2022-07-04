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    Под Волгоградом учительница задержана за истязание падчерицы. Девочку прижигали утюгом и топили в унитазе

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    3 комментария

    Уголовное дело об истязании восьмилетнего ребёнка возбуждено Следственным комитетом Волгоградской области. В школе видели синяки, но удовлетворились немногословным «часто падает». Девочка нашла помощь после побега из дома.

    СК России по Волгоградской области

    По подозрению в жестоком воспитании в посёлке Красный Октябрь задержана 40-летняя женщина. Следователи установили, что издевательствам её 8-летняя падчерица подвергалась с мая по июнь. Так, весной к голове ребёнка прикладывали горячий утюг, а потом били до потери сознания.

    «В июне подозреваемая сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребёнка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ещё недостаточны, она избила девочку ремнём. Не выдержав такого насилия, девочка убежала из дома к своей бабушке, после чего информация о насилии со стороны мачехи была передана правоохранителям», — сообщают в региональном Следкоме.

    Здоровьем ребёнка сейчас занимаются врачи, мачеха задержана, следователи готовятся выйти в суд с ходатайством об аресте.

    В региональной прокуратуре уточняют, что подозреваемая до 31 мая работала учителем физики и математики в сельской школе. Педагоги замечали, что падчерица коллеги ходит в синяках, но не сочли это достаточным поводом для обращения в органы, удовлетворившись объяснением женщины о том, что девочка часто падает.

    «В этой связи прокурором Палласовского района Волгоградской области в адрес руководства отдела образования администрации Палласовского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений (на рассмотрении)», — сообщает надзорное ведомство.

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    Комментарии 3

    Avocat04 Июл 2022 в 20:52
    Посмотрите фильм «Девушка по соседству» - основан на реальных событиях, там очень хорошо показано, до чего доводит равнодушие окружающих.
    +0-0
    Денеб04 Июл 2022 в 20:52
    Как говорили на Руси в старину: "Каков царь, таков и псарь"....
    +0-0
    над рекой Невой стоит дурман04 Июл 2022 в 20:41
    "
    Педагоги замечали, что падчерица коллеги ходит в синяках, но не сочли это достаточным поводом для обращения в органы, удовлетворившись объяснением женщины о том, что девочка часто падает.
    "
    Опять всем все равно , все все понимают но при этом делают вид что нечего не понимают.
    +0-0
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    Комментарии
    3

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