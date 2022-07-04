Под Волгоградом учительница задержана за истязание падчерицы. Девочку прижигали утюгом и топили в унитазе

Уголовное дело об истязании восьмилетнего ребёнка возбуждено Следственным комитетом Волгоградской области. В школе видели синяки, но удовлетворились немногословным «часто падает». Девочка нашла помощь после побега из дома.

По подозрению в жестоком воспитании в посёлке Красный Октябрь задержана 40-летняя женщина. Следователи установили, что издевательствам её 8-летняя падчерица подвергалась с мая по июнь. Так, весной к голове ребёнка прикладывали горячий утюг, а потом били до потери сознания.

«В июне подозреваемая сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребёнка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ещё недостаточны, она избила девочку ремнём. Не выдержав такого насилия, девочка убежала из дома к своей бабушке, после чего информация о насилии со стороны мачехи была передана правоохранителям», — сообщают в региональном Следкоме.



Здоровьем ребёнка сейчас занимаются врачи, мачеха задержана, следователи готовятся выйти в суд с ходатайством об аресте.

