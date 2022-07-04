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    Лекарства вместо мебели. «Первая мебельная фабрика» построит склад для Solopharm

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    Фармацевтическая компания Solopharm договорилась с холдингом «Первая мебельная фабрика» о строительстве нового склада. Об этом 4 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова.

    Комплекс стоимостью около 1 млрд рублей введут в следующем году. Он будет располагаться на Индустриальном проспекте, где находится технопарк «Первой мебельной фабрики». Когда работы будут завершены, фармкомпания возьмет складские площади в аренду.

    Solopharm был основан в 2010 году экс-совладельцем торговой сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Предприятие выпускает лекарственные средства в области офтальмологии, отоларингологии, пульмонологии и др. В апреле производитель объявил о четырехлетней инвестиционной программе стоимостью 24 млрд рублей.

    «Первая мебельная фабрика» специализируется на производстве мебели на площадке в Санкт-Петербурге. Александр Шестаков является также совладельцем торговых комплексов «Мебель Сити» и «Гарден-сити», соучредителем мебельного технопарка на Индустриальном проспекте, а также участником нескольких девелоперских проектов.

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