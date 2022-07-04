Лекарства вместо мебели. «Первая мебельная фабрика» построит склад для Solopharm

Фармацевтическая компания Solopharm договорилась с холдингом «Первая мебельная фабрика» о строительстве нового склада. Об этом 4 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова.



Комплекс стоимостью около 1 млрд рублей введут в следующем году. Он будет располагаться на Индустриальном проспекте, где находится технопарк «Первой мебельной фабрики». Когда работы будут завершены, фармкомпания возьмет складские площади в аренду.

