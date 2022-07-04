Лекарства вместо мебели. «Первая мебельная фабрика» построит склад для Solopharm

Фармацевтическая компания Solopharm договорилась с холдингом «Первая мебельная фабрика» о строительстве нового склада. Об этом 4 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова.
Комплекс стоимостью около 1 млрд рублей введут в следующем году. Он будет располагаться на Индустриальном проспекте, где находится технопарк «Первой мебельной фабрики». Когда работы будут завершены, фармкомпания возьмет складские площади в аренду.
Solopharm был основан в 2010 году экс-совладельцем торговой сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Предприятие выпускает лекарственные средства в области офтальмологии, отоларингологии, пульмонологии и др. В апреле производитель объявил о четырехлетней инвестиционной программе стоимостью 24 млрд рублей.
«Первая мебельная фабрика» специализируется на производстве мебели на площадке в Санкт-Петербурге. Александр Шестаков является также совладельцем торговых комплексов «Мебель Сити» и «Гарден-сити», соучредителем мебельного технопарка на Индустриальном проспекте, а также участником нескольких девелоперских проектов.