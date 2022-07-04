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    Филиал петербургского «Упсала-цирка» откроется в Германии

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    Филиал независимого петербургского проекта «Упсала-цирк» откроется в Германии. Об этом 4 июля рассказал журнал «Театр».

    Филиал «Упсала-цирка» откроется в немецком городе Цайц. Основательница проекта и режиссёр Лариса Афанасьева рассказала изданию, что уже работает с 50 детьми и подростками, украинскими беженцами, в рамках резиденции, которую назвали «Rebels for Peace» (Борцы за мир).

    «Одна украинская мама сказала: "Я хочу, чтобы мой ребёнок не испытывал ненависти. Поэтому он здесь"», — рассказала изданию Афанасьева.

    В августе в филиале поставят спектакль по роману Ремарка «На Западном фронте без перемен» и журналистским текстам «Новой газеты». С детьми будут работать профессиональные артисты.

    «Упсала-цирк» был создан в Петербурге в 2000 году режиссером Ларисой Афанасьевой и немецкой студенткой Астрид Шорн. Они вовлекали в работу трудных подростков, адаптируя их с помощью цирковых занятий. В представлениях «Упсала-цирка» принимают участие артисты от 7 до 18 лет в разных цирковых жанрах. С цирком работали известные артисты: Вячеслав Полунин, музыкальный проект Optimystica Orchestra, «Хоронько-оркестр», Константин Арбенин и другие.

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