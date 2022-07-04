Филиал петербургского «Упсала-цирка» откроется в Германии

Филиал независимого петербургского проекта «Упсала-цирк» откроется в Германии. Об этом 4 июля рассказал журнал «Театр».



Филиал «Упсала-цирка» откроется в немецком городе Цайц. Основательница проекта и режиссёр Лариса Афанасьева рассказала изданию, что уже работает с 50 детьми и подростками, украинскими беженцами, в рамках резиденции, которую назвали «Rebels for Peace» (Борцы за мир).



«Одна украинская мама сказала: "Я хочу, чтобы мой ребёнок не испытывал ненависти. Поэтому он здесь"», — рассказала изданию Афанасьева.

