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    «Левый» съезд с дороги в Рощино обошелся петербургским предпринимателям почти в 2 млн рублей

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    Коммерсанты из Петербурга поплатились за незаконный съезд с трассы к магазинам в Выборгском районе Ленобласти. Дорожники через суд и приставов стрясли с них почти 2 миллиона рублей неустойки за так и не убранное примыкание.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Еще в сентябре 2021 года «Ленавтодор» выиграл суд у петербургского ООО «Бизнес-Сервис», которое обязали убрать «левый» съезд к трассе Ушково — Гравийное в Рощино. Дорожники доказали, что примыкание выполнено незаконно, угрожает водителям лобовыми ДТП и рушит конструктив дороги, сильно нарушая водоотвод весной и осенью, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Дорожного комитета Ленобласти 4 июля. Выяснилось, что фирма даже не запрашивала технических условий на обустройство безопасного примыкания.

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    Суд обязал компанию убрать съезд и для ускорения процесса назначил неустойку в 10 тысяч рублей за каждый день просрочки. К середине июня 2022 года накопилось уже 1,7 миллиона рублей, после чего Федеральная служба судебных приставов по Ленобласти по обращению «Ленавтодора» приняла решение взыскать эту сумму.

    Дорожники напоминают, что для обустройства любого съезда с региональной дороги нужно получить технические условия и строить его в строгом соответствии с ними. Иначе примыкание будет ликвидировано, а с нарушителей будет в судебном порядке взыскана неустойка.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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