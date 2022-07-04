Режиссер «Ералаша» Юлий Файт скончался неожиданно

Режиссер Юлий Файт скончался от инфаркта в возрасте 85 лет. Об этом 4 июля заявил киновед Евгений Марголит.



«Это классическая режиссерская болезнь. То, что называлось раньше «разрыв сердца». И так же, как он жил, на ходу, его вообще действительно невозможно представить себе угасающим. Это все произошло в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая забрала», — цитирует киноведа РИА Новости.



По словам Марголита, несколько дней назад Файт играл в теннис, не зная о предынфарктном состоянии. Он называет режиссера «человеком невероятной живости и интереса к жизни, обаяния, света», который для многих был учителем и замечательным собеседником.

