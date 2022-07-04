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    Сенаторы хотят защитить семью от необоснованного вмешательства государства

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    Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Об этом 4 июля сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

    В законопроекте предлагается рассматривать изъятие ребенка из семьи как исключительную меру, которая будет применяться только по решению суда. Также в законодательство предлагается включить принцип обеспечения права ребенка жить и воспитываться в родной семье.

    Как уточнила ТАСС одна из авторов инициативы, член Совфеда Елена Мизулина, законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 — в федеральные законы.

    По ее словам, законопроект позволит исключить произвольное изъятие детей из семей органами опеки и даже предусмотрит меры защиты детей вместо существующего сейчас принудительного механизма.

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