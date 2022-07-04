Сенаторы хотят защитить семью от необоснованного вмешательства государства

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Об этом 4 июля сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

В законопроекте предлагается рассматривать изъятие ребенка из семьи как исключительную меру, которая будет применяться только по решению суда. Также в законодательство предлагается включить принцип обеспечения права ребенка жить и воспитываться в родной семье.