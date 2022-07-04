Путин распорядился, что делать с подаренными чиновникам сокровищами

Особый порядок обращения с подарками из драгоценных металлов и камней для чиновников утвердил президент России Владимир Путин.
Согласно тексту документа, презенты из драгоценных камней и металлов, подаренные чиновникам, но не выкупленные, будут переданы в Гохран. Функция передачи драгоценностей отдается на откуп управделами президента, уполномоченное подразделение федерального уровня или специальное – регионального уровня.
Изначально порядок уведомления о таких подарках и механизм их сдачи был прописан в распоряжении от 2015 года. Согласно документу, администрацию президента необходимо уведомлять всегда, если чиновник получил подарок при исполнении должностных обязанностей. В том числе, на протокольных мероприятиях или в командировке. Исключение составляют лишь канцелярские принадлежности, цветы и наградные ценные подарки.
Подарки нужно сдавать не позднее 3 рабочих дней со дня получения или возвращения чиновника из командировки. Сдав подарок, его можно выкупить. Заявление об этом нужно подать в течение двух месяцев.
Невыкупленные подарки раньше можно было использовать для обеспечении деятельности администрации президента, управделами главы государства, федеральных или региональных органов власти. Новое постановление исключает из этого правила презенты из драгоценных металлов и камней.