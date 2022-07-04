Электромотоцикл Aurus Merlon показали и запустят в серийное производство в 2024 году

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 4 июля представили прототип электрического мотоцикла Aurus Merlon. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, что уже прокатился на нем.

По словам министра, серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon запустят в 2024 году, передает ТАСС. Мантуров сообщил, что уже прокатился на новинке и оценил ее положительно.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга, мотоцикл укомплектован 190-сильным двигателем (140 кВт) и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Его максимальная скорость равна 200 км/ч, а запас хода — 200 километров. Свое название мотоцикл получил от наименования зубца кремлевской стены.