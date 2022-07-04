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    Для зрителей Суперкубка России пустят дополнительные поезда между Петербургом и Москвой

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    РЖД запустит дополнительные поезда для футбольных болельщиков, которые планируют посетить матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

    Специальный поезд № 266 сообщением Москва — Петербург отправится с Ленинградского вокзала столицы в 22:20 8 июля и прибудет на Ладожский вокзал в Петербурге в 05:49 9 июля, сообщает 4 июля пресс-служба Российского футбольного союза. Обратно болельщики смогут вернуться 10 и 11 июля. Сразу после матча, в 01:58 10 июля, с Московского вокзала отправится поезд № 231 Петербург — Москва, который прибудет на Ленинградский вокзал Москвы в 10:16. Этот же рейс отправится и следующей ночью: в 01:05 он уедет с Московского вокзала и в 10:16 прибудет в столицу.

    Двухэтажный поезд № 176 из Петербурга в Москву отправится с Московского вокзала 11 июля в 09:20 и прибудет на Ленинградский в 17:30 того же дня.

    Билеты на дополнительные поезда вскоре поступят в продажу.

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