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    Боевые действия на Украине

    В Ленобласти простились с уроженцем Выборгского района, погибшим на Украине

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    В ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Выборгского района Ленобласти Евгений Трофимов. Об этом 4 июля рассказали в пресс-службе губернатора региона Александра Дрозденко.

    «Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир ― для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников», — заявил Дрозденко. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Трофимова.

    В пресс-службе уточнили, что военный погиб «при исполнении специальных задач». О других обстоятельствах его гибели не сообщается.

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