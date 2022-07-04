В Ленобласти простились с уроженцем Выборгского района, погибшим на Украине

В ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Выборгского района Ленобласти Евгений Трофимов. Об этом 4 июля рассказали в пресс-службе губернатора региона Александра Дрозденко.
«Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир ― для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников», — заявил Дрозденко. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Трофимова.
В пресс-службе уточнили, что военный погиб «при исполнении специальных задач». О других обстоятельствах его гибели не сообщается.