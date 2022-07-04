В Шушарах построят одну из самых крупных школ в городе — на 1925 мест

На Новгородском проспекте в Шушарах скоро появится школа на 1925 мест, одна из самых крупных в городе. Как отмечают в СК «Дальпитерстрой», сдать ее планируют в третьем квартале этого года.

По проекту в школе два корпуса, соединенных между собой переходом: учебный и учебно-оздоровительный, оба они уже встроены. В учебном корпусе в июле завершат отделку и приступят к монтажу технологического оборудования. Параллельно завершится обустройство инженерных сетей, противопожарной системы, слаботочных систем, вентиляции и т. д. В учебно-оздоровительном корпусе сейчас обустраивают чаши бассейнов, после чего проведут гидроиспытания и начнут отделку изнутри. Их будет два — «лягушатник» для обучения плаванию и спортивно-оздоровительный на шесть дорожек. Также близко к завершению строительство стадиона на пришкольной территории, с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Здесь скоро займутся искусственным покрытием дорожек и искусственным газоном на футбольном поле.

Проект школы в Шушарах — уже третья авторская разработка архитектурного бюро застройщика. Как отметил глава СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров, «школа будет настолько большая, что вряд ли найдется ученик, который за годы учебы побывает во всех ее закоулках».



Учебный корпус рассчитан на 65 классов, в том числе и коррекционный, также здесь расположатся две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе и для секций и кружков. В спортивном корпусе помимо двух бассейнов будет шесть спортзалов. Учиться в школе дети будут в одну смену.

