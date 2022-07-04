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    Из-за поджога дома спецпредставителя Беглова возбудили уголовное дело

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    9 комментариев

    УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело в связи с поджогом дома спецпредставителя губернатора Петербурга по вопросам похоронного дела Сергея Смирнова. О возбуждении дела сообщает 47news.

    Как писала «Фонтанка», о поджоге в полицию Смирнов сообщил 24 мая. В заявлении он написал, что около 13 часов дня у него загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на жилой дом. Полицейским он также указал на ущерб от пожара: он оценивает его в 2 млн рублей. В эту сумму вошли в том числе мотоцикл и два мотороллера. Он отмечал, что его дом подожгли намеренно, позже поджог подтвердили в заключении специалисты МЧС.

    Уголовное дело было возбуждено 2 июля по факту умышленного уничтожения чужого имущества по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

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    Комментарии 9

    27505024204 Июл 2022 в 17:05
    Божественный Аид!
    Каких только спецпредставителей нету у нашего губернатора, даже по вопросам похоронного дела!
    У нас вообще осталось хоть что то не "спец"?
    +0-0
    Инкогнито202104 Июл 2022 в 16:58
    Живет не по доходам, необходимо проверить этого супчика на коррупцию
    +0-0
    AlBerkut04 Июл 2022 в 16:15
    Ну он как бы сам должен знать и понимать за что...
    Предупреждение, что следующим может стать не гараж с баней, и не поджог....
    +1-0
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    Комментарии
    9

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