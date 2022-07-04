Из-за поджога дома спецпредставителя Беглова возбудили уголовное дело

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело в связи с поджогом дома спецпредставителя губернатора Петербурга по вопросам похоронного дела Сергея Смирнова. О возбуждении дела сообщает 47news.



Как писала «Фонтанка», о поджоге в полицию Смирнов сообщил 24 мая. В заявлении он написал, что около 13 часов дня у него загорелись гараж и баня, огонь перекинулся на жилой дом. Полицейским он также указал на ущерб от пожара: он оценивает его в 2 млн рублей. В эту сумму вошли в том числе мотоцикл и два мотороллера. Он отмечал, что его дом подожгли намеренно, позже поджог подтвердили в заключении специалисты МЧС.