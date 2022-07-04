«Рай свободомыслящих людей»: петербуржцев погрузят в мир модного секонд-хенда

Лекция называется «Рай свободомыслящих людей. Где, если не в Петербурге?» — будто речь о каком-то подпольном философском кружке. На самом деле — о Петербурге как мировой столице винтажного секонд-хенда. С гала-показом. 16+
Именно в Петербурге, как уверяют устроители, «винтаж вышел из андеграунда, пришёл в самые верхние слои, стал субкультурой». Встреча будет в магазине-салоне селекционного винтажа OFF. Когда-то, рассказывают, редактор нью-йоркского журнала «Гараж» Шейла Монрок купила в том магазине крепдешиновое платье — и обошла в голосовании на лучший образ Мишель Обаму. Та была вовсе не в винтаже, а наоборот, в платье из последней коллекции де ла Рента.
На лекции-показе оживут фотографии из советских журналов мод — ленинградских, московских, рижских, таллинских, киевских. А коллекционеры и эксперты расскажут, как зарождалась винтажная культура, при чем тут свободомыслие, и прокомментируют каждый костюм: материал, фасон, аксессуары, подобающие прически и макияж. Заодно узнаем, как советская мода соотносилась с новаторской зарубежной. И все это для полноты погружения в атмосферу — под музыку тех лет. Встреча подготовлена вместе с клубом винтажного стиля «Ретроспектива» — участников клуба, например, можно было видеть в июне на выставке ретротранспорта, они дефилировали в модных нарядах 1950–1960 годов.
Встречаемся 6 июля в магазине OFF, подробности на сайте ДК Лурье, начало в 19:30.
Александра Шеромова