На берегу Каменки создадут парк с 6,5 тыс. растений, некоторые из них — «долгожители»

В Приморском районе в 2023 году начнется строительство парка площадью 6,25 га, где будет расти больше 6,5 тыс. цветущих кустарников и деревьев. Это первый парк в Приморском районе, который построят на средства частного инвестора.



Как уточняют в холдинге Setl Group, новый парк расположится на берегу реки Каменки, на участке от Комендантского проспекта до проезда к западу от Арцеуловской аллеи. Застройщик работал над проектом парка совместно с собственником участка — сейчас готовится согласование проекта планировки территории (ППТ). Предполагается, что его утвердят в первом квартале 2023 года, а до конца весны и рассмотрят в КГА. Непосредственно обустраивать парк должны начать летом 2023 года.

