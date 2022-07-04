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    На берегу Каменки создадут парк с 6,5 тыс. растений, некоторые из них — «долгожители»

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    В Приморском районе в 2023 году начнется строительство парка площадью 6,25 га, где будет расти больше 6,5 тыс. цветущих кустарников и деревьев. Это первый парк в Приморском районе, который построят на средства частного инвестора.

    Как уточняют в холдинге Setl Group, новый парк расположится на берегу реки Каменки, на участке от Комендантского проспекта до проезда к западу от Арцеуловской аллеи. Застройщик работал над проектом парка совместно с собственником участка — сейчас готовится согласование проекта планировки территории (ППТ). Предполагается, что его утвердят в первом квартале 2023 года, а до конца весны и рассмотрят в КГА. Непосредственно обустраивать парк должны начать летом 2023 года.

    На территории планируют высадить более 450 деревьев и 6,1 тысячи кустарников. Площадь только одного газона составит 5 га. Ландшафтные дизайнеры подобрали для парка сочетание лиственных и хвойных деревьев, которые в хороших климатических условиях могут дожить до 250 и более лет. Среди них — редкие красные дубы, рябины, сосны и ели, повислые березы и клены двух видов, в том числе кустовой приречный клен. На берегу реки посадят шаровидные ивы, липы, конские каштаны, яблони. Как обещают авторы проекта, весной и летом в парке по соседству с районом «Чистое небо» будет цвести сирень двух видов, шиповник, белый снежноягодник, барбарис, спирея, белый дерен и пузыреплодник.

    Также помимо дорожек, фонарей и скамеек, в парке собираются создать площадки для волейбола, баскетбола, футбола и тенниса, организовать прокат велосипедов и самокатов, а также обустроить место для выгула собак.

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