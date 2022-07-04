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    Петербурженка смогла отсудить у продуктового магазина компенсацию за шум. Это дает шанс жителям с Просвещения и их 12 кондиционерам

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    6 комментариев

    Судебные приставы помогли жительнице Петербурга получить компенсацию, которую ей присудил суд за шум из магазина на первом этаже.

    Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 июля, жительница жаловалась на шум и вибрацию, которая превышает допустимые параметры. Из-за этого соседства у петербурженки появились головные боли, утомление, бессонница и депрессия. Эксперты подтвердили в суде, что уровень шума в квартире не соответствует санитарным нормам. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал с магазина 30 тысяч рублей.

    Однако расплачиваться руководство заведения не спешило.

    Поэтому приставам пришлось возбудить исполнительное производство о взыскании 30 тысяч.

    «Судебный пристав уведомил руководство супермаркета о возбуждении исполнительного производства, предупредив об ответственности за неисполнение решения суда. Спустя время в установленный судебным приставом срок нанесенный моральный вред был возмещен в полном объеме. Денежные средства были перечислены пострадавшей петербурженке, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба.

    Одновременно с получением релиза в редакцию «Фонтанки» пришла жалоба от жителей дома 86, корпус 1, на проспекте Просвещения. Там на уровне первого этажа у второй парадной появились аж 12 кондиционеров для работы ресторана быстрого питания.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    «Жильцы дома теперь страдают не от жары. Они страдают от шума и дребезжания агрегатов системы охлаждения ресторана, расположенного на первом этаже жилого дома. Спокойный сон граждане обеспечивают себе валерьянкой», — пишут читатели.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 6

    26495845104 Июл 2022 в 14:35
    /Спокойный сон граждане обеспечивают себе валерьянкой/

    Если им валерьянка(то есть плацебо) помогает от "шума", значит не очень-то и шумит. Придуманный шум, придуманное лечение.
    +0-0
    HomerMP04 Июл 2022 в 14:19
    Так а почему бы ей не подать иск об обязаны демонтировать эти кондиционеры? Что за полумеры?
    +0-0
    Matraskin04 Июл 2022 в 14:14
    Шум это правильно, а установка кондиционеров и труб вентиляции согласована КГА? Если установка сертифицированного ростестом оборудования согласована комитетом Смольного, то....?
    +0-0
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    Комментарии
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