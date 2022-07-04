Петербурженка смогла отсудить у продуктового магазина компенсацию за шум. Это дает шанс жителям с Просвещения и их 12 кондиционерам

Судебные приставы помогли жительнице Петербурга получить компенсацию, которую ей присудил суд за шум из магазина на первом этаже.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 июля, жительница жаловалась на шум и вибрацию, которая превышает допустимые параметры. Из-за этого соседства у петербурженки появились головные боли, утомление, бессонница и депрессия. Эксперты подтвердили в суде, что уровень шума в квартире не соответствует санитарным нормам. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал с магазина 30 тысяч рублей.
Однако расплачиваться руководство заведения не спешило.
Поэтому приставам пришлось возбудить исполнительное производство о взыскании 30 тысяч.
«Судебный пристав уведомил руководство супермаркета о возбуждении исполнительного производства, предупредив об ответственности за неисполнение решения суда. Спустя время в установленный судебным приставом срок нанесенный моральный вред был возмещен в полном объеме. Денежные средства были перечислены пострадавшей петербурженке, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба.
Одновременно с получением релиза в редакцию «Фонтанки» пришла жалоба от жителей дома 86, корпус 1, на проспекте Просвещения. Там на уровне первого этажа у второй парадной появились аж 12 кондиционеров для работы ресторана быстрого питания.
«Жильцы дома теперь страдают не от жары. Они страдают от шума и дребезжания агрегатов системы охлаждения ресторана, расположенного на первом этаже жилого дома. Спокойный сон граждане обеспечивают себе валерьянкой», — пишут читатели.