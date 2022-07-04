В Якутии 18 человек пострадали из-за ураганного ветра во время спортивных игр

На село Борогонцы в Якутии обрушился сильный ветер с дождем во время спортивных игр. Пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Об этом 4 июля в своем Telegram-канале рассказал глава республики Айсен Николаев.



«Произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава региона.

