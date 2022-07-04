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    В Якутии 18 человек пострадали из-за ураганного ветра во время спортивных игр

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    На село Борогонцы в Якутии обрушился сильный ветер с дождем во время спортивных игр. Пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Об этом 4 июля в своем Telegram-канале рассказал глава республики Айсен Николаев.

    «Произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава региона.

    Люди получили мелкие ушибы и переломы, уточнили в региональном ГУ МЧС, передает ТАСС.

    Ветер сносил беседки и срывал конструкции, которые установили на стадионе для проведения спортивных игр.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем04 Июл 2022 в 13:27
    В Якутии прошел сильнейший ураган — пострадали 18 человек. Местный чиновник назвал это хорошим знаком.

    Непогода разыгралась во время открытия стадиона в Усть-Алданском районе. Ветер сносил людей, конструкции, линии электропередач и рекламные щиты. Пострадали 18 человек, в том числе 3 ребенка. Часть пострадавших находится в больнице.

    По словам зампреда правительства Сергея Сотникова, ураган на открытии стадиона — «это хороший знак».
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