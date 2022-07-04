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    Видеосервисы Wink и more.tv объединят

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    «Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объединят свои видеосервисы. Об этом сообщили «Фонтанке» 4 июля в пресс-службе НМГ.

    Видеосервис Wink, который принадлежит «Ростелекому», и more.tv (НМГ) дальше будут работать под брендом Wink. Для этого будет создано совместное предприятие. «Ростелеком» в нем получит 70 %, а НМГ — 30 % уставного капитала. Будут объединены сервисы, контентные библиотеки и клиентские базы двух видеостримингов.

    «В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

    Подписка на Wink интегрирована в большинство тарифных планов операторов «Ростелекома» и Тele2. В нее входят телеканалы и коллекция кино, мультфильмов, сериалов и другого контента. В библиотеках онлайн-сервиса more.tv — зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир российских телеканалов. За время своей работы сервис выпустил успешные российские сериалы «Чики» (2020), «Псих» (2020), «Happy End» (2021) и другие.

    До завершения интеграционных процедур, которые планируется провести до конца 2022 года, подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях, сообщили в НМГ.

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