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    В России появился центр круглосуточного мониторинга ядерных взрывов

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    Центр геофизического мониторинга приступил к круглосуточной работе с 1 июля. Об этом 4 июля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

    Одной из главных задач центра, уточняет ведомство, станет регистрация ядерных взрывов в различных геосферах по всей планете, а также идентификация источников геофизических возмущений.

    Центр приступил к дежурству «в целях укрепления обороноспособности нашего государства». Он находится в составе Службы спецконтроля, входящей в 12 Главное управление Минобороны РФ.

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