В России появился центр круглосуточного мониторинга ядерных взрывов

Центр геофизического мониторинга приступил к круглосуточной работе с 1 июля. Об этом 4 июля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Одной из главных задач центра, уточняет ведомство, станет регистрация ядерных взрывов в различных геосферах по всей планете, а также идентификация источников геофизических возмущений.



Центр приступил к дежурству «в целях укрепления обороноспособности нашего государства». Он находится в составе Службы спецконтроля, входящей в 12 Главное управление Минобороны РФ.