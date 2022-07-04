Дома из воздуха продавали двое петербуржцев через сайты бесплатных объявлений. За три недели доверчивые отдали им 3 млн рублей

Главное следственное управление МВД Петербурга и области завершило расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они смогли обмануть два десятка людей за три недели с помощью сайтов бесплатных объявлений.



Как сообщает 4 июля пресс-служба главка, два петербуржца 29 и 33 лет с 10 марта по 2 апреля 2021 года регистрировались на сайтах объявлений физических и юридических лиц. Там они размещали объявления о продаже квартир, машин, техники, домов и земельных участков, которые в реальности не существовали. Фото брали из интернета. А телефоны давали подставных лиц. Для того чтобы привлечь больше покупателей, цену на «товар» ставили ниже рыночной. А покупателям это обосновывали необходимостью быстрой продажи.

