Согласно графику. В пяти районах Петербурга отключат горячую воду

ГУП «ТЭК СПб» предупреждает петербуржцев об испытаниях тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. На этой неделе, с 4 по 8 июля, они пройдут в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга.
В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места теплосетей и предупредить возможные дефекты.
Петербуржцев просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности: не приближаться к местам выхода воды на поверхность, а если разлив воды застал в транспорте, не покидать его и ждать помощи спасателей.
Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе «График отключений». В случае, если вы заметили парение, вытекание воды или проседание грунта, звоните по телефонам 112 или 004, а также на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» по номеру 601-93-93