Под едущей «Газелью» провалился асфальт в Москве. Пострадали пятеро

Обвал грунта посреди проезжей части оказался неприятным сюрпризом для водителя «Газели» на юго-западе Москвы 4 июля. Еще более неприятным он стал для пяти ее пассажиров.
По предварительным данным, на дороге в районе дома 37, корпус 1, по улице Каховка под грузопассажирской «Газелью» во время движения провалился грунт вместе с асфальтом, сообщает 4 июля Госавтоинспекция Москвы. В результате фургон повредил переднюю часть в районе правого колеса и свалился в дыру левым задним.
Пострадали пятеро пассажиров «Газели». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Водитель отделался испугом.
Движение по улице в сторону центра столицы ограничено по двум крайним правым полосам. Движение на месте теперь регулируют сотрудники ГИБДД, работают оперативные службы города.