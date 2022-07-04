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    Под едущей «Газелью» провалился асфальт в Москве. Пострадали пятеро

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    Обвал грунта посреди проезжей части оказался неприятным сюрпризом для водителя «Газели» на юго-западе Москвы 4 июля. Еще более неприятным он стал для пяти ее пассажиров.

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    По предварительным данным, на дороге в районе дома 37, корпус 1, по улице Каховка под грузопассажирской «Газелью» во время движения провалился грунт вместе с асфальтом, сообщает 4 июля Госавтоинспекция Москвы. В результате фургон повредил переднюю часть в районе правого колеса и свалился в дыру левым задним.

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    Пострадали пятеро пассажиров «Газели». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Водитель отделался испугом.

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    Движение по улице в сторону центра столицы ограничено по двум крайним правым полосам. Движение на месте теперь регулируют сотрудники ГИБДД, работают оперативные службы города.

    Фото: Госавтоинспекция Москвы
    Фото: Госавтоинспекция Москвы
    Фото: Госавтоинспекция Москвы

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