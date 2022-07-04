    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    В армию поневолеКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Из семерых нашли троих. МЧС завершает активный поиск туристов после смертельного отдыха в Сочи

    7101
    обсудить

    МЧС завершает фазу активного поиска туристов после трагедии в Сочи. Людей вместе с машинами унесло рекой в море. Сейчас их продолжат искать с помощью небольших катеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

    Трагедия произошла в конце июня, когда на Сочи обрушилась стихия. Из-за ливней и смерчей сильнее всего пострадал Лазаревский район. Там непогода разрушила 98 домов, несколько машин оказались унесены в море вместе с людьми.

    По данным СК, в двух унесенных машинах находились семь человек. Одного из них впоследствии нашли живым, еще двоих — погибшими. Поиски остальных до сих пор продолжаются. После завершения активной фазы людей продолжат искать маломерными и проходящими судами, а также наземными группами.

    В активной фазе поисков МЧС обследовало 287 квадратных километров акватории Черного моря. Привлекалась и авиация МЧС. Пешком спасатели обследовали 114 километров береговой линии от Туапсе до Дагомыса. Также в поисках участвовали девять водолазов — они обследовали 9 000 квадратных метров дна Черного моря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close