Из семерых нашли троих. МЧС завершает активный поиск туристов после смертельного отдыха в Сочи

МЧС завершает фазу активного поиска туристов после трагедии в Сочи. Людей вместе с машинами унесло рекой в море. Сейчас их продолжат искать с помощью небольших катеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Трагедия произошла в конце июня, когда на Сочи обрушилась стихия. Из-за ливней и смерчей сильнее всего пострадал Лазаревский район. Там непогода разрушила 98 домов, несколько машин оказались унесены в море вместе с людьми.
По данным СК, в двух унесенных машинах находились семь человек. Одного из них впоследствии нашли живым, еще двоих — погибшими. Поиски остальных до сих пор продолжаются. После завершения активной фазы людей продолжат искать маломерными и проходящими судами, а также наземными группами.
В активной фазе поисков МЧС обследовало 287 квадратных километров акватории Черного моря. Привлекалась и авиация МЧС. Пешком спасатели обследовали 114 километров береговой линии от Туапсе до Дагомыса. Также в поисках участвовали девять водолазов — они обследовали