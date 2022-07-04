Из семерых нашли троих. МЧС завершает активный поиск туристов после смертельного отдыха в Сочи

МЧС завершает фазу активного поиска туристов после трагедии в Сочи. Людей вместе с машинами унесло рекой в море. Сейчас их продолжат искать с помощью небольших катеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.



Трагедия произошла в конце июня, когда на Сочи обрушилась стихия. Из-за ливней и смерчей сильнее всего пострадал Лазаревский район. Там непогода разрушила 98 домов, несколько машин оказались унесены в море вместе с людьми.