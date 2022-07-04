На юге Петербурга ночью горела захламленная квартира. В ней были только кошки

Стиральная машина и газовая колонка горели в квартире во Фрунзенском районе этой ночью. Открыв дверь, спасатели выпустили перепуганных кошек.
Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на Волковском проспекте, 116, поступило в МЧС Петербурга в 0:26, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 4 июля.
Горела обстановка в ванной на площади один квадратный метр.
В 0:51 силами трех пожарных расчетов пожар был ликвидирован.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, квартира была сильно захламлена. В момент пожара в ней были только четыре кошки. Три из них сбежали, одну вынесли из помещения спасатели.