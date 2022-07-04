На юге Петербурга ночью горела захламленная квартира. В ней были только кошки

Стиральная машина и газовая колонка горели в квартире во Фрунзенском районе этой ночью. Открыв дверь, спасатели выпустили перепуганных кошек.



Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на Волковском проспекте, 116, поступило в МЧС Петербурга в 0:26, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 4 июля.



Горела обстановка в ванной на площади один квадратный метр.



В 0:51 силами трех пожарных расчетов пожар был ликвидирован.

