Росприроднадзор увидел опасность пожара на Куршской косе

Росприроднадзор по СЗФО
В Росприроднадзоре опасаются, что в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области может возникнуть лесной пожар. Древесные отходы там складируют слишком близко к хвойным деревьям.
Древесина лежит в 350 метрах от дороги Зеленоградск — Морское, сообщает 4 июля Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Это обрезки досок и другие отходы, которые собираются использовать в изготовлении щитов для укрепления дюн.
«Минерализованные полосы для предотвращения распространения огня не проложены вокруг места размещения древесины, а территория, примыкающая к месту складирования, не очищена от мусора и горючих материалов. К указанному участку не ограничен доступ для посетителей», — добавляют в ведомстве.
Крупнейший за последние годы пожар произошел на Куршской косе летом 2014 года. Огонь охватил около 15 гектаров леса.
Куршская коса — песчаная полоса суши длиной в 98 километров, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.