Росприроднадзор увидел опасность пожара на Куршской косе

В Росприроднадзоре опасаются, что в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области может возникнуть лесной пожар. Древесные отходы там складируют слишком близко к хвойным деревьям.



Древесина лежит в 350 метрах от дороги Зеленоградск — Морское, сообщает 4 июля Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Это обрезки досок и другие отходы, которые собираются использовать в изготовлении щитов для укрепления дюн.

