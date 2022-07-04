Пенсионеры на Touareg улетели с дороги в озеро в Ленобласти. Погибла пассажирка

Смертельное ДТП произошло днем 3 июля в Приозерском районе Ленобласти. Двое пенсионеров на кроссовере съехали с дороги и опрокинулись в озеро Вуокса.
Около двух часов дня воскресенья на 74-м километре автодороги Комсомольское — Приозерск 74-летний петербуржец, проживающий в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти, не справился с управлением автомобилем Volkswagen Touareg, съехал на правую обочину, после чего машина опрокинулась в озеро Вуокса. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 июля.
В результате аварии пассажирка «Фольксвагена», 74-летняя жительница того же садоводства, скончалась на месте. Водитель за нарушения ПДД ранее не привлекался.