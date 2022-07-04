Помогите 17-летней Яне вновь встать на ноги

Около года назад Яна попала в аварию и получила серьёзнейшие травмы, включая перелом позвоночника с компрессией спинного мозга. Девушка перенесла несколько операций. Сейчас необходимо восстановительное лечение, которое поможет Яне вновь встать на ноги. Но стоит оно слишком дорого.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Яна Кемерер, 17 лет. Ленинградская область.

Последствия тяжелой травмы позвоночника и спинного мозга.



Спасёт лечение. Не хватает 148 680 руб.

«В сентябре 2021 года в наш дом пришла беда — Яна попала в автомобильную аварию. Дочку с трудом вытащили из автомобиля с множественными травмами. Она теряла сознание от боли, ноги не двигались. Скорая доставила её в больницу.

У Яны оказались переломы левой ключицы и руки, рёбер, позвоночника с компрессией спинного мозга, смещение костей таза, травма головы. Дочку экстренно прооперировали — удалили осколок позвонка и установили титановую конструкцию на позвоночник, через неделю провели операцию на плече.



В ноябре Яну выписали, и врачи сказали, что дальше всё будет зависеть от её организма и качественной реабилитации. Дочка могла только лежать, поэтому была очень подавлена, не хотела жить, постоянно плакала. Мы начали активно заниматься реабилитацией, и наметились первые улучшения, а главное, у Яны появилась надежда на выздоровление, и она воспряла духом.

Сейчас дочка восстанавливается после третьей операции. Нас готовы принять на реабилитационное лечение в подмосковном центре, где работают опытные специалисты. Но мне не по силам его оплатить. Прошу вас, помогите дочке встать на ноги!» Алсу Кемерер, Ленинградская область.



Олег Прорвич, невролог реабилитационного центра «Три сестры» ( д. Райки , Московская область):

«Мы составим для Яны индивидуальную программу восстановительного лечения и начнём работу над мобильностью девочки — будем отрабатывать навыки передвижения с ходунками. Также планируются занятия с эрготерапевтом для развития навыков самообслуживания. При необходимости с Яной будет работать психолог».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

