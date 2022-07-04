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    В гаражном кооперативе на юге Петербурга подстрелили мужчину

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    Мужчина с простреленной ногой проковылял несколько километров, прежде чем ему вызвали скорую в Красносельском районе.

    35-летнего раненого накануне около половины первого ночи заметил у дома 27 по улице Здоровцева пешеход, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Он вызвал полицию и скорую. Последняя увезла пострадавшего с ранением в левое бедро в городскую больницу № 15.

    Чуть позже сотрудникам МВД он сказал, что в ночь со 2 на 3 июля был в гаражном кооперативе «Дружба» на проспекте Народного Ополчения, 166. Там в него в ходе конфликта выстрелил мужчина.

    Поиск обидчика ведет полиция.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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