Шестилетняя иностранка выпала из окна в день, когда её привезли в Петербург на лечение

Врачи детской больницы № 19 спасают шестилетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы при падении из окна третьего этажа в Московском районе.



Пострадавшую, гражданку Казахстана, привезли от дома 11, корпус 2, по Звездной улице 2 июля около трех дня, стало известно «Фонтанке» 4 июля. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала на землю.



Ребенок вместе с мамой 2 июля приехал в Петербург на лечение.

