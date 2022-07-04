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    Подросток бил стекла припаркованной машины на Ржевке и попал в больницу

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    Агрессивного студента колледжа увезли в больницу после дебоша во дворе Красногвардейского района.

    Сработавшая автомобильная сигнализация перебудила жителей дома 8 по Белорусской улице накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. Когда люди выглянули в окна, то увидели, как молодой человек в ярости бьет стекла у припаркованного автомобиля.

    Наряд полиции, прибывший во двор, посмотрев на состояние буйного парня, вызвал скорую. Медики увезли 17-летнего студента колледжа в детскую городскую больницу № 5. В стационаре определили, что у пациента отравление неизвестным веществом.

    Семья у подростка неблагополучная, и сам он состоит на учете в ОДН.

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