Подросток бил стекла припаркованной машины на Ржевке и попал в больницу

Агрессивного студента колледжа увезли в больницу после дебоша во дворе Красногвардейского района.



Сработавшая автомобильная сигнализация перебудила жителей дома 8 по Белорусской улице накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. Когда люди выглянули в окна, то увидели, как молодой человек в ярости бьет стекла у припаркованного автомобиля.

