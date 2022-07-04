Шестиклассник на самокате попал под колеса «Лады Весты» на севере Петербурга

12-летнего мальчика увезли в больницу после ДТП в Калининском районе.



«Лада Веста», за рулем которой был 36-летний мужчина, накануне около 19:30 поворачивала с проспекта Культуры на Луначарского, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. В этот момент подросток на самокате пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и попал под колеса машины.

