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    Шестиклассник на самокате попал под колеса «Лады Весты» на севере Петербурга

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    4 комментария

    12-летнего мальчика увезли в больницу после ДТП в Калининском районе.

    «Лада Веста», за рулем которой был 36-летний мужчина, накануне около 19:30 поворачивала с проспекта Культуры на Луначарского, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. В этот момент подросток на самокате пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и попал под колеса машины.

    Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами ног в детскую городскую больницу № 2.

    Водитель «Лады» до этого к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

    ГИБДД района проводит проверку.

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    Комментарии 4

    DMaster04 Июл 2022 в 09:31
    Не вижу указания, что это был электросамокат, а не обычный механический.
    Если все-таки электро и шеринговый, то кто допустил на него несовершеннолетнего и не объяснил, что на ПП надо спешиваться (во всех правилах шеринга это есть)?
    Впрочем, вопрос риторический.
    +0-0
    SWd04 Июл 2022 в 09:29
    Если самокат не электрический, то водитель - сам себе дятел. 12 летний ребенок не сможет на нем сильно разогнаться. Внимательней нужно быть за рулем. Не одни в городе.
    +0-0
    Alex00004 Июл 2022 в 09:17
    Нет, ладно бы только себя опасности подвергали... но ведь своим безрассудством подставляют ещё и водителей автомобилей.
    +0-0
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    Комментарии
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