«Ъ»: Бывший замглавы управления департамента Минобороны арестован за взятки

Суд на два месяца отправил в СИЗО полковника запаса Леонида Харламова. СКР подозревает бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 4 июля «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело в отношении экс-главы отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ было возбуждено после того, как новый заместитель управления решил провести ревизию деятельности Харламова, уволившегося из МО в марте этого года в связи с истечением срока службы по контракту. В ходе проверки возникли вопросы к сделкам, заключенным от имени Минобороны с АО «РИФ».

Следствие считает, что Харламов после своего назначения на должность в 2019 году встретился с гендиректором АО «Корпорация НПО «РИФ» Александром Ивановым и предложил «общее покровительство» предприятию и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения взамен на ежемесячное денежное вознаграждение.

АО «Корпорация НПО «РИФ» специализируется на разработке и изготовлении продукции для ж/д транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и другой.

