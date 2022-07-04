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    «Ъ»: Бывший замглавы управления департамента Минобороны арестован за взятки

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    Суд на два месяца отправил в СИЗО полковника запаса Леонида Харламова. СКР подозревает бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 4 июля «Коммерсантъ».

    По данным издания, уголовное дело в отношении экс-главы отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ было возбуждено после того, как новый заместитель управления решил провести ревизию деятельности Харламова, уволившегося из МО в марте этого года в связи с истечением срока службы по контракту. В ходе проверки возникли вопросы к сделкам, заключенным от имени Минобороны с АО «РИФ».

    Следствие считает, что Харламов после своего назначения на должность в 2019 году встретился с гендиректором АО «Корпорация НПО «РИФ» Александром Ивановым и предложил «общее покровительство» предприятию и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения взамен на ежемесячное денежное вознаграждение.

    АО «Корпорация НПО «РИФ» специализируется на разработке и изготовлении продукции для ж/д транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и другой.

    По версии СК, с июля 2019 по март 2022 года Иванов через посредников передал полковнику в Москве в общей сложности 6 млн 520 тысяч рублей.

    В итоге Харламов был задержан, а его вероятный взяткодатель освобожден от уголовной ответственности благодаря показаниям.

    Следствие, не дожидаясь предъявления подозреваемому обвинения, обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с просьбой арестовать Харламова, так как тот якобы уже предпринимает шаги, чтобы скрыться за границей. Также свое ходатайство СК объяснил тем, что военный имеет обширные связи среди сотрудников ДОГОЗ и может оказать давление «на лиц, обладающих значимой для следствия информацией». Суд с доводами согласился. Сейчас Харламова проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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