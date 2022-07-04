    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    Ракетами по БелгородуКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Еще немного солнца. Петербургу обещают горячий понедельник и дождливый вторник

    11447
    2 комментария

    Атмосферный фронт определяет погоду в Петербурге в начале новой июльской недели. К городу на Неве уже подбираются грозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным Северо-Западного УГМС, утром 4 июля в Северной столице +20 градусов, в течение дня воздух прогреется до +26…+28. Существенных осадков не ожидается. А вот во вторник пройдут кратковременные дожди, с утра и днем местами будет греметь гроза, температура составит +24…+26 градусов.

    Аналогичным прогнозом поделился и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, однако он добавил, что кратковременные дожди с грозами стоит ожидать на территории восточной половины Ленобласти уже сегодня, а в городе при переменной облачности никаких осадков не будет.

    Накануне Росгидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге до 5 июля из-за очень жаркой и сухой погоды. Также объявлен четвертый класс пожарной опасности. Горожан просят проявлять особую осторожность.

    «Оранжевый» — третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close