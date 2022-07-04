Еще немного солнца. Петербургу обещают горячий понедельник и дождливый вторник

Атмосферный фронт определяет погоду в Петербурге в начале новой июльской недели. К городу на Неве уже подбираются грозы.
По данным Северо-Западного УГМС, утром 4 июля в Северной столице +20 градусов, в течение дня воздух прогреется до +26…+28. Существенных осадков не ожидается. А вот во вторник пройдут кратковременные дожди, с утра и днем местами будет греметь гроза, температура составит +24…+26 градусов.
Аналогичным прогнозом поделился и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, однако он добавил, что кратковременные дожди с грозами стоит ожидать на территории восточной половины Ленобласти уже сегодня, а в городе при переменной облачности никаких осадков не будет.
Накануне Росгидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге до 5 июля из-за очень жаркой и сухой погоды. Также объявлен четвертый класс пожарной опасности. Горожан просят проявлять особую осторожность.
«Оранжевый» — третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.