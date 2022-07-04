Утренняя авария затормозила Выборгскую набережную и испортила неделю водителям

«Паровозик» сложился на севере Петербурга утром понедельника, 4 июля. По словам очевидцев, на Выборгской набережной в сторону Гренадерского моста столкнулись четверо.
На фото, опубликованное в телеграм-канале «Мегаполис», попали только трое «виновников торжества», как минимум два из них — кроссоверы. О пострадавших не сообщается.
Судя по «Яндекс.Картам», из-за аварии скопилась серьезная пробка на участке Ушаковской набережной от Строгановского парка до пересечения Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы. В целом по городу на 8 часов утра «Яндекс» оценивает заторы на 2 балла.