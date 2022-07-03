Бобриха в Петербурге дала оплеуху бобру

Любопытную супружескую сцену снял на видео петербургский зоолог Павел Глазков. В объективе — семья бобров, живущая в реке Оккервиль.
«Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться - и самка этот жест явно не оценила», - рассказывает Павел Глазков 3 июля в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
У бобров царит жёсткий матриархат. Бобриха также заметно активнее, чем самец, участвует в строительстве плотин и хаток, в рытье нор. На ней и главная забота об охране семейных владений, о чем свидетельствуют многочисленные шрамы на ее теле.
Недавно в этой семье появилось потомство. «Фонтанка» публиковала трогательные кадры.