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    Бобриха в Петербурге дала оплеуху бобру

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    5 комментариев
    Кадр из видео Павла Глазкова
    Кадр из видео Павла Глазкова
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    Любопытную супружескую сцену снял на видео петербургский зоолог Павел Глазков. В объективе — семья бобров, живущая в реке Оккервиль.

    «Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться - и самка этот жест явно не оценила», - рассказывает Павел Глазков 3 июля в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

    У бобров царит жёсткий матриархат. Бобриха также заметно активнее, чем самец, участвует в строительстве плотин и хаток, в рытье нор. На ней и главная забота об охране семейных владений, о чем свидетельствуют многочисленные шрамы на ее теле.

    Недавно в этой семье появилось потомство. «Фонтанка» публиковала трогательные кадры.

    Кадр из видео Павла Глазкова
    Кадр из видео Павла Глазкова

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    Комментарии 5

    27568698204 Июл 2022 в 00:46
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, по.жалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    27564569304 Июл 2022 в 00:34
    Это всё хорошо. Но...Эти бобрые добры погрызли и свалили несколько отличных, больших, здоровых деревьев просто так! Здоровенная 20-ти метровая осина на хатку бобру никак не подойдёт. Как бы сделать так, чтобы и бобры были сыты и деревья целы.
    +0-0
    kоt-obormot03 Июл 2022 в 23:24
    Подкаблучник бобриный!
    +0-0
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    Комментарии
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