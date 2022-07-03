Горит небоскрёб в «Москва-Сити», пожар начался на 55 этаже

В Москве вечером 3 июля задымилась одна из башен в деловом районе «Москва-Сити» на Пресненской набережной.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, возгорание началось произошел в башне Capital Towers на 55 этаже.
РИА Новости передаёт, что очевидцы наблюдали дым на строящийся башне около 20 минут, затем он прекратился
К 22:30 пожар был потушен, данных о пострадавших не поступало, сообщил источник «Интерфакса».
По данным РИА Новости, спасатели проверяют информацию о пожаре: в экстренных службах говорят, что в здании проводится разведка, и по внешним признакам огня не обнаружено.
Новость дополнена в 22:32.