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    Горит небоскрёб в «Москва-Сити», пожар начался на 55 этаже

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    5 комментариев

    В Москве вечером 3 июля задымилась одна из башен в деловом районе «Москва-Сити» на Пресненской набережной.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, возгорание началось произошел в башне Capital Towers на 55 этаже.

    РИА Новости передаёт, что очевидцы наблюдали дым на строящийся башне около 20 минут, затем он прекратился

    К 22:30 пожар был потушен, данных о пострадавших не поступало, сообщил источник «Интерфакса».

    По данным РИА Новости, спасатели проверяют информацию о пожаре: в экстренных службах говорят, что в здании проводится разведка, и по внешним признакам огня не обнаружено.

    Новость дополнена в 22:32.

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    Комментарии 5

    27568698204 Июл 2022 в 00:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если ук.ажете телефон или номер карты.
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    +0-0
    кудаужнам03 Июл 2022 в 23:19
    При попытке перевода, возникает надпись - "Это ворюга!".
    +0-0
    Денеб03 Июл 2022 в 22:31
    Спецоперация уже дошла до Москвы?
    +1-0
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    Комментарии
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