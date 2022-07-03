Актер из «Метода», «Доктора Лизы» и «Вампиров средней полосы» скончался после болезни

Актер МХАТ имени Чехова Сергей Сосновский скончался после продолжительной болезни. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба театра.



«Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — чёрный день», — говорится в сообщении.



В МХАТ Сергей Сосновский поступил служить в 2004 году. Играл в «Гамлете» и «Иванове» Юрия Бутусова, в «Господах Головлёвых», «Человеке-подушке», «Зойкиной квартире» Кирилла Серебренникова. Много снимался в кино. Среди значимых работ — роли в сериалах «Метод», «Вампиры средней полосы» и «Троцкий», фильмах «завод, «Доктор Лиза».

