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    Актер из «Метода», «Доктора Лизы» и «Вампиров средней полосы» скончался после болезни

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    Актер МХАТ имени Чехова Сергей Сосновский скончался после продолжительной болезни. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба театра.

    «Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — чёрный день», — говорится в сообщении.

    В МХАТ Сергей Сосновский поступил служить в 2004 году. Играл в «Гамлете» и «Иванове» Юрия Бутусова, в «Господах Головлёвых», «Человеке-подушке», «Зойкиной квартире» Кирилла Серебренникова. Много снимался в кино. Среди значимых работ — роли в сериалах «Метод», «Вампиры средней полосы» и «Троцкий», фильмах «завод, «Доктор Лиза».

    О дате прощания будет сообщено позднее.

    Фото: скрин Реабилитационный центр "Три сестры"

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    27568698204 Июл 2022 в 00:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д..у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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