Второй день рождения попал на видео. «Больной» каршеринг чуть не сбил пешеходов на Стачек

Очевидец сняла на видео ДТП, произошедшее, по его словам, утром 3 июля на проспекте Стачек.
Авария чудом обошлась без пострадавших. Когда пешеходам уже загорелся зелёный, и они вышли на «зебру», перед ними пролетел каршеринговый автомобиль с выломанным колесом. Люди успели остановиться. «У пешеходов второй день рождения», — отмечают в комментариях.
«Выйдя из серебристого «Рио», водитель сказал: «У меня отказали тормоза», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что поломка не похожа на отказ тормозов: можно предположить, что оторвало или загнуло рычаг.
Отметим, что видеозапись зафиксировала и одно серьёзное нарушение ПДД: проезд на красный сигнал светофора ещё до аварии.