В ДТП на «Урале» погибли семеро. Машину разорвало

Выезд на встречную полосу стал причиной страшной аварии в Оренбургской области 3 июля.
Как сообщает «МВД Медиа», авария случилась вечером на дороге Оренбург — Орск, у поворота на посёлок Урал. По предварительной версии, водитель Hyundai ix35 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Ларгус». Задело и грузовик Scania. Семь человек погибли на месте, двое госпитализированы.
Местные СМИ со ссылкой на МЧС уточняют, что ДТП было на 190-м километре трассы М-5 «Урал», а пострадавших не двое, а трое (детей среди них нет).