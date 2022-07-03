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    ЛНР под контролем РФ, НАТО на границе с Россией, IKEA распродает товары: главное о санкциях и спецоперации на 3 июля

    Что произошло за последние сутки

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    НАТО хочет построить базу у границ РФ
    НАТО хочет построить базу у границ РФФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 3 июля.

    Контроль над ЛНР

    Сергей Шойгу отчитался Путину «об освобождении Луганской Народной Республики», сообщили в Минобороны РФ. Глава ДНР даже назвал этот день «новым днем Великой Победы» и заявил, что 3 июля станет красной датой в календаре.

    Расширение НАТО

    Мэр финского города Лаппеенранта выступил с предложением разместить базу НАТО у границ с Россией, передает издание Yle. Расстояние от населенного пункта до российского Выборга — менее 10 километров.

    Турецкое зерно

    Турецкие таможенники задержали российский сухогруз, который перевозил украинское зерно, об этом заявил посол Украины в Турции. Источник РИА Новости подтвердил, что судно задержали, и заявил, что находится около порта Карасу.

    Распродажа IKEA

    Российская IKEA объявила распродажу товаров, сообщается на сайте компании. Акция начнется 5 июля.

    НАТО хочет построить базу у границ РФ
    НАТО хочет построить базу у границ РФФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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