ЛНР под контролем РФ, НАТО на границе с Россией, IKEA распродает товары: главное о санкциях и спецоперации на 3 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 3 июля.



Контроль над ЛНР



Сергей Шойгу отчитался Путину «об освобождении Луганской Народной Республики», сообщили в Минобороны РФ. Глава ДНР даже назвал этот день «новым днем Великой Победы» и заявил, что 3 июля станет красной датой в календаре.

