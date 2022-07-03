Страшную красоту на Сахалине показал Ройзман

На Сахалине извергается вулкан Эбеко. Региональное ГУ МЧС сообщило, что днём 3 июля наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, по данным ТАСС, проинформировала о выбросе высотой 3 км.
«Пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — отмечают в ГУ МЧС.
Извержение показывает в своём телеграм-канале екатеринбургский политик Евгений Ройзман.
Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен в 7 километрах от Северо-Курильска.