    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Ракетами по БелгородуКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Страшную красоту на Сахалине показал Ройзман

    4619
    3 комментария

    На Сахалине извергается вулкан Эбеко. Региональное ГУ МЧС сообщило, что днём 3 июля наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, по данным ТАСС, проинформировала о выбросе высотой 3 км.

    «Пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — отмечают в ГУ МЧС.

    Извержение показывает в своём телеграм-канале екатеринбургский политик Евгений Ройзман.

    Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен в 7 километрах от Северо-Курильска.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close