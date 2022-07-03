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    Странная смерть в отеле. После отдыха в Сосновом Бору не проснулись двое архангелогородцев

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    В обстоятельствах смерти двух человек в отеле в Сосновом Бору (Ленинградская область) разбирается следственный комитет.

    Тела мужчины и женщины нашли в ночь на 3 июля в номере отеля на Парковой улице, сообщает издание 47news. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, компания из шести человек приехала отдыхать из Архангельской области. Они обошли заведения Соснового Бора, а под вечер вернулись в отель.

    Когда один из них проснулся ночью, то понял, что товарищ и подруга не подают признаков жизни. Признаков насилия на телах не обнаружено.

    Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку. Причину смерти устанавливает судмедэкспертиза.

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