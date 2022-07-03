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    Сухие грозы четыре раза подожгли карельские леса

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    В Карелии лесные пожары тушили с воздуха. Их причиной стало необычное природное явление.

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    Как сообщает 3 июля республиканское минприроды, летчики-наблюдатели Карельского центра авиалесоохраны во время авиапатрулирования лесов за три дня, с 1 июля, обнаружили четыре лесных пожара: в Лоухском, Кемском и Муезерском районах. Огонь охватил в общей сложности 2,5 га.

    «Возгорания вызвали так называемые «сухие грозы» — они проходят без осадков и поэтому часто являются причиной лесных пожаров. В начале июля грозовой фронт прошел по Суоярвскому, Муезерскому, Кемскому, Калевальскому и Лоухскому районам», — поясняет ведомство.

    Пожары возникли в труднодоступных местах. Десантников и парашютистов-пожарных доставили туда на самолётах Ан-2 и вертолёте Ми-8. Огонь удалось ликвидировать в течение первых суток.

    В Карелии объявлен третий класс пожарной опасности, разводить открытый огонь в лесах строго запрещено. В Петербурге и некоторых районах Ленинградской области действует четвёртый класс пожароопасности.

    Фото: Минприроды Карелии

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