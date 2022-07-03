Сухие грозы четыре раза подожгли карельские леса

В Карелии лесные пожары тушили с воздуха. Их причиной стало необычное природное явление.

Как сообщает 3 июля республиканское минприроды, летчики-наблюдатели Карельского центра авиалесоохраны во время авиапатрулирования лесов за три дня, с 1 июля, обнаружили четыре лесных пожара: в Лоухском, Кемском и Муезерском районах. Огонь охватил в общей сложности 2,5 га.



«Возгорания вызвали так называемые «сухие грозы» — они проходят без осадков и поэтому часто являются причиной лесных пожаров. В начале июля грозовой фронт прошел по Суоярвскому, Муезерскому, Кемскому, Калевальскому и Лоухскому районам», — поясняет ведомство.

